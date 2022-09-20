Племянник Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды признал вину и надеется на смягчение наказания, об этом во время судебного процесса в городском суде Астаны по его уголовному делу заявил один из адвокатов подсудимых.

По данным следствия, Кайрат Сатыбалды вместе с подсудимыми Чингизом Конурбаевым и Леонидом Муравьевым нанесли ущерб в 12 млрд тенге компании «Казахтелеком» при помощи создания аффилированной компании, которая выступала посредником между «Казахтелеком» и клиентами. Адвокат отметил, что Сатыбалды возместил этот ущерб и заключил медиативное соглашение с «Казахтелекомом» и АО «Центр транспортного сервиса».

Напомним, сегодня в Астане начался судебный процесс по делу племянника Назарбаева − Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере. Суд запретил СМИ проводить аудио- и видеофиксацию судебного разбирательства, против записи процесса выступила сторона защиты. Суд ее поддержал. Всего по делу проходят пятеро подозреваемых. В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге, или более $500 млн.

В отношении Сатыбалды дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов. Продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых. B стране и за рубежом дополнительно установлены недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 400 млрд тенге, или более $900 млн, в антикоррупционной службе отмечали, что они будут возвращены государству «в ближайшее время»