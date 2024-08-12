Кайрат Сатыбалды вернул государству активов на $1,6 млрд – антикор

Антикоррупционная служба отчиталась о возвращенных Кайратом Сатыбалды активов государству. По данным ведомства, с 2022 года возвращены незаконно приобретенные Сатыбалды и связанными с ним лицами имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 732,8 млрд тенге, или $1,6 млрд, в том числе $661,5 млн обнаружены за рубежом, в таких стран как Австрия, Лихтенштейн, ОАЭ, Турция.

В число возвращенных активов входят: административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа.

В антикоре даже озвучили некоторые возвращенные активы. Это 28,8% акций АО «Казахтелеком» (93,8 млрд тенге), АО «ЦТС» (30,2 млрд тенге), доли участия в четырех компаниях (10,3 млрд тенге). А также имущественные активы в Казахстане на 158,5 млрд тенге; эксклюзивные драгоценности на 105,39 млрд тенге, или $230 млн; 36,8 млрд тенге на казахстанских счетах; 36,8 млрд тенге, или $82,1 млн, возвращены из Австрии; 116,7 млрд тенге, или $260,5 млн, – из Лихтенштейна; 6,3 млрд тенге, или $14 млн, – из ОАЭ; 2,2 млрд тенге, или $4,92 млн, возвращены из Турции. Еще 135,8 млрд тенге составляет реализация ценных бумаг.

Кроме того, в госсобственность переданы 115 объектов в Казахстане стоимостью свыше 158 млрд тенге, из которых 13 домов, 10 зданий, 13 земельных участков, четыре квартиры, три строения, два здания медресе с пристройкой, два парковочных места, 25 помещений, один объект незавершенного строительства, а также переданы 29 автомашин, пять единиц спецтехники, три квадроцикла.

«Часть имущества была оформлена на его близких родственников, аффилированных лиц и подконтрольные компании. Общая площадь переданных государству административных зданий в городах Астана и Алматы превышает 180 тыс. квадратных метров», - отметили в антикоре, добавив, что ранее они сдавались в аренду и ежегодно приносили собственнику многомиллиардный доход, получателем которых теперь является государство.

В частности, один из люксовых объектов – бывшая резиденция Сатыбалды в селе Барап Акмолинской области общей площадью 1,5 тыс. кв. м с земельным участком 135 га – передан управлению образования города Астаны.

В антикоре напомнили, что уголовные дела в отношении Сатыбалды расследовались по фактам хищений средств АО «Казахтелеком», АО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере, а также по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, по фактам уклонения от уплаты таможенных пошлин подконтрольной ему компанией. В ходе следствия Сатыбалды полностью признал свою вину, возместил ущерб в полном объеме.

Племянник бывшего президента Казахстана Кайрат Сатыбалды был арестован в марте и осужден в сентябре 2022 года на шесть лет лишения свободы за организацию схем хищения из «Казахтелекома».