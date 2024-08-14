Возвращенный в госсобственность бизнес-центр Kaisar Tower в Алматы передали вузу

Агентство по противодействию коррупции снова отчиталось о возврате активов в собственность государства, сообщив, что с начала года в рамках завершенных уголовных дел возмещено порядка 195 млрд тенге, а всего за последние 2,5 года возвращено 1,09 трлн тенге.

В частности, в антикоре напомнили о возвращенных государству объектах недвижимости, принадлежавших племяннику бывшего президента страны Кайрату Сатыбалды.

«Среди них бизнес-центр Kaisar Tower в Алматы стоимостью более 7,9 млрд тенге, здание которого передано в распоряжение Казахского национального женского педагогического университета», - сообщили в антикоре.

Также на баланс Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова передано административное здание стоимостью более 800 млн тенге; в Астане три особняка стоимостью более 5 млрд тенге переданы кабинету психолого-педагогической коррекции акимата города, чтобы «значительно улучшить образовательные условия и поддержать развитие творческих инициатив».

Ранее на этой неделе антикоррупционная служба сообщала, что с 2022 года возвращены незаконно приобретенные Кайратом Сатыбалды и связанными с ним лицами имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 732,8 млрд тенге, или $1,6 млрд, в том числе $661,5 млн обнаружены за рубежом, в таких стран как Австрия, Лихтенштейн, ОАЭ, Турция. В число возвращенных активов входят: административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа.

В антикоре напомнили, что уголовные дела в отношении Сатыбалды расследовались по фактам хищений средств АО «Казахтелеком», АО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере, а также по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, по фактам уклонения от уплаты таможенных пошлин подконтрольной ему компанией. В ходе следствия Сатыбалды полностью признал свою вину, возместил ущерб в полном объеме.

Племянник бывшего президента Казахстана Кайрат Сатыбалды был арестован в марте и осужден в сентябре 2022 года на шесть лет лишения свободы за организацию схем хищения из «Казахтелекома».