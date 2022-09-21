Ратификацию соглашения об обмене информацией по отмыванию доходов в ЕАЭС одобрил мажилис

Депутаты мажилиса на пленарном заседании в среду одобрили ратификацию соглашения об обмене информацией в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма при перемещении наличных денег через таможенную границу Евразийского экономического союза, передает «Казинформ» .

Как напомнил министр финансов Ерулан Жамаубаев соглашение подписано 20 июля 2021 года в Москве и направлено на обмен информации по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС. Соглашением определен порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

«Информационное взаимодействие осуществляется по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного государства-члена ЕАЭС в ответственный орган другого государства-члена. Обмен происходит путем предоставления сведений, заявленных физическим лицом в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары», - сказал он.

Порядок взаимодействия предусматривает содержание запроса, сроки его исполнения, должностных лиц уполномоченных на его подписание, а также случаи, когда в исполнении запроса может быть отказано.

Соглашение содержит нормы о конфиденциальности информации, полученной в рамках взаимодействия и информационного обмена, ее защите, хранению и уничтожению, а также меры, принимаемые в случае несанкционированного распространения такой информации.