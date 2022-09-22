Жителей ветхих домов в Турксибском районе Алматы переселят в новое жилье в следующем году – Досаев

В 2023 году жителей ветхих домов в Турксибском районе Алматы переселят в новое жилье. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с населением района в четверг.

«Вопрос ветхого жилья остается одним из самых актуальных вопросов в районе. Половина всех многоэтажных домов района являются ветхими (594 из 1229 домов), что составляет 40% всего ветхого фонда города. На сегодня частными застройщиками ведется строительство 17 многоквартирных жилых домов, в которые будут переселены жители ветхих домов», - сообщил Досаев.

По его словам, по улице Осипенко до конца года будет завершено строительство двух домов на 59 квартир. В них планируется временно переселить жителей четырех ветхих домов, расположенных в квадрате улиц Чернышевского – Сауранбаева – Молдагалиева – Толстого.

«Это позволит нам в следующем году произвести снос этих четырех домов и начать строительство 10 домов на 214 квартир», - уточнил Досаев.

В этом же квадрате уже ведется строительство семи многоэтажных домов на 152 квартиры, из них 48 квартир – для оборотного жилья по Программе реновации ветхого жилья. Дома будут введены в эксплуатацию в мае 2023 года.

«После завершения данных объектов мы планируем переселить жителей еще восьми домов по улице Спартака, Акынов. В квадрате улиц Кассина, Котельникова, пр.Сейфуллина строится восемь домов на 432 квартиры. Дома будут сданы в июле 2023 года. В них будут переселены жители 15 ветхих домов указанного квадрата», - сообщил аким города.

Кроме того, по его словам, заключен меморандум с частным застройщиком, ТОО «Elif Construction», по реновации 57 двухэтажных домов в мкр. «Алтай-2». Переселенцам будет предоставлено 456 квартир. В 2023 году на первом этапе будут построены два жилых дома для переселения жителей 18 ветхих домов.

«При этом хочу повторить: реализация озвученных мной планов возможна только при согласии всех 100% жителей ветхих домов», - отметил Досаев.