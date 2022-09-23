В МВД сделали заявление в связи наплывом россиян в Казахстан

В министерстве внутренних дел сделали заявление в связи с обеспокоенностью по поводу увеличения иммиграции граждан Российской Федерации в Казахстан. Комитет миграционной службы МВД сообщил, что все находится под контролем, никто в стране не останется нелегально. При этом с начала года в Казахстан въехали 1,66 млн российских граждан, остались 20 тыс.

«В Казахстане действует достаточно эффективная система миграционного контроля, которая осуществляется на основании Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля. Законодательство четко регламентирует порядок пребывания иностранцев в Казахстане. Ни один иностранный гражданин не имеет права бессрочно пребывать на территории нашего государства, игнорируя требования миграционного законодательства», - отметил и.о. председателя комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков.

Он напомнил, что разрешенный срок пребывания иммигрантов в Казахстане для граждан государств-участников Евразийского экономического союза заканчивается – 90 календарных дней со дня пересечения госграницы. Учет иммигрантов ведется органами внутренних дел на основании информации принимающих лиц, а также данных КНБ, поступающих из пунктов пропуска через государственную границу Казахстана в единую базу данных учета въезда и выезда иностранцев.

«Согласно статистике, в этом году в Казахстан въехало порядка 4,3 млн иностранцев, а выехало 4,1 млн, в том числе граждан Российской Федерации въехало 1 660 000, а выехало 1 640 000. Их временное пребывание под учетом, с полной информацией о каждом из них, данных паспортов и датах въезда для контроля пребывания», - отметил Аталыков.

Он заверил, что мониторинг миграционных процессов ведется, органы внутренних дел отслеживают соблюдение иммигрантами установленных правил пребывания. В ходе контроля к административной ответственности привлечено 45,7 тыс. нарушителей миграционного законодательства, из них 4,2 тыс. выдворены за пределы Казахстана. При этом россиян за нарушение миграционного законодательства привлечено 3,2 тыс. человек, что составляет всего 0,2% от числа въехавших граждан РФ.

«Это демонстрирует их определенную дисциплинированность в Казахстане по соблюдению сроков пребывания. В противном случае принудительное выдворение из Казахстана предусматривает дополнительную санкционную меру в виде запрета на повторный въезд в нашу страну сроком на 5 лет», - заявил представитель МВД.

Аналогично органами внутренних дел контролируется соблюдение правил пребывания иностранцев в Казахстане на основании разрешения на временное проживание. Любая ситуация, связанная с незаконным пересечением границы, нарушением регламента подачи документов на регистрацию в стране пресекается, заверил Аталыков.

«Миграционная служба МВД Республики Казахстан работает в штатном режиме. Контроль за соблюдением законодательства иностранцами, уполномоченными государственными и правоохранительными органами ведется», – добавил он.

Сегодня утром Погранслужба КНБ Казахстана сообщила, что «на сегодняшний день на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Республику Казахстан иностранных граждан». Скопление транспорта и пересекающих границу наблюдается на четырех пунктах пропуска.

«Ситуация находится на особом контроле», - заверили в Погранслужбе.