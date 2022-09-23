Минобразования не будет привлекать студентов вузов к предвыборным мероприятиям – Нурбек

Министерство науки и высшего образования не планирует какие-либо предвыборные мероприятия с участием студентов вузов, президент это запрещает, заявил глава ведомства Саясат Нурбек.

«Мы строим новый и справедливый Казахстан. Президент строго контролирует и запрещает такую ​​деятельность. Никаких специальных мероприятий, организованных со стороны министерства, не будет», - цитирует Нурбека агентство «Казинформ».

Также он сообщил, что теперь у министерства будет специальный омбудсмен, который будет защищать права студентов. Это волонтер и активистка Айсулу Ерниязова, «ее знают многие студенты».

«Официально штатное расписание в министерстве не утверждено, мы планируем его утвердить в начале следующего месяца. Студенты вуза могут обратиться к специальному уполномоченному при министре», - добавил министр.