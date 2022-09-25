В России на новых акциях протеста против мобилизации задержаны почти 800 человек

24 сентября в России вновь прошли акции против мобилизации на войну с Украиной. По данным «ОВД-Инфо» , было задержано 796 человек в 33 городах.

Больше всего задержанных в Москве – 390, Санкт-Петербурге – 142. Задержания проводились также жестко, полицейские в Санкт-Петербурге применяли электрошокеры, в Москве людей развозили в переполненных автозаках, отбирали телефоны, паспорта, выдавали повестки в военкомат. Есть несовершеннолетние задержанные. В Екатеринбурге задерживали журналистов,

Русская служба ВВС сообщает, что на фоне протестов в Санкт-Петербурге прошли обыски у активистов Евгения Затеева и Валентины Хорошениной, задержанных в мае по делу о создании организации, посягающей на личность и права граждан. Им тогда была избрана мера пресечения в виде ограничения определенных действий. С обысками также пришли к журналистке издания Sota Виктории Арефьевой, активистке Палладе Башуровой (в рамках дела о «телефонном терроризме») и другим.

На акциях 21 сентября были задержаны 1 364 человека в 38 городах.