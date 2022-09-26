Глава инициативной группы партии Yntymaq Мейрам Кажыкен готов участвовать в президентских выборах

Директор института исследований современного общества и глава инициативной группы партии Yntymaq Мейрам Кажыкен заявил Власти о готовности участвовать во внеочередных президентских выборах. На данный момент он ожидает выдвижения от одной из республиканских общественных объединений.

«Есть информация, что вопрос моего выдвижения рассматривается. Мы не можем туда вмешиваться, потому что это дело самого объединения. Решат выдвинуть – значит будем участвовать. Инициативная группа поддержит и незамедлительно приступит к соответствующим действиям. Не выдвинут – ничего, никаких обид», - говорит он.

По словам Кажыкена, если его выдвинут кандидатом, то он намерен победить и начать комплексные политические, социальные и экономические реформы.

«Нужно реформировать модель экономики. Также нужны реформы всей социальный системы. Она сложена из разных лоскутков. И оно не работает. Нужны политические реформы. Вопросы национальной безопасности – однозначно на первом месте. Мы готовы серьезно заняться реформами. Я не один. У нас большая команда. Почти 50 человек. Должно быть цельное видение. Вот мы с ней и придем», - добавляет Кажыкен.

Мейрам Кажыкен – глава инициативной группы партии Yntymaq. Она находится в процессе регистрации. До создания партии ее инициативная группа действовала в качестве координационного совета Yntymaq, куда также входили республиканские (Аманат, Казахстанская конфедерация труда) и отраслевые (разные ответвления Федерации профсоюзов Казахстана) объединения профсоюзов.

23 сентября в Казахстане началось выдвижение кандидатов в президенты, они должны собрать не менее 118,2 тыс. доверенных подписей. Предвыборная агитация начнется 21 октября и продлится до 18 ноября. 19 ноября – день тишины. Подведение предварительных итогов – с 21 ноября по 27 ноября, а 27 ноября избранный президент будет зарегистрирован по итогам подсчета голосов.