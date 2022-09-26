В результате стрельбы в школе российского Ижевска погибли девять человек

Девять человек погибли и около 20 получили ранения и травмы в результате стрельбы в школе №88 в российском городе Ижевск, сообщает Русская служба ВВС . Погибли два охранника, два учителя и пятеро детей, стрелявший покончил с собой.

Стрельба началась утром в понедельник во время урока: неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу. После он покончил с собой.

«В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой», - заявили в пресс-службе МВД.

По данным Следственного комитета, нападавший «был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву». Документов при нем не было, поэтому его личность устанавливается.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.