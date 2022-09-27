За шесть дней в страну въехало почти 100 тыс. граждан России
Казахстан не будет выдавать российских граждан, если они не находятся в розыске – МВД
ФОТО MGOROD.KZ

Тамара Вааль, Власть

За последние шесть дней в Казахстан въехало более 98 тыс. граждан Российской Федерации, а выехали – 64,2 тыс. При этом, как сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр внутренних дел Марат Ахметжанов, казахстанская сторона не планирует ужесточать требования на границе, а также не будет выдавать российских граждан, скрывающихся от мобилизации, если они не находятся в розыске.

«На сегодняшний день к нам потупила информация, мы ее сверили с данными пограничной службы: порядка 98 тысяч россиян заехало в Казахстан с 21 сентября, выехало 64 тысячи 234 россиян», - сообщили спикеры в ходе брифинга.

Глава МВД Марат Ахметжанов добавил, что в целом за 9 месяцев в Казахстан прибыло 1,7 млн граждан России, в 2018-2019 года приезжало около 3 млн. Кроме того, ежедневно 40 тыс. казахстанцев выезжают за границу.

«Надо смотреть и обратный эффект, все эти изменения повлекут ли ущемления прав наших граждан. Все у нас под контролем, миграционное законодательство работает, поэтому каких-то аномальных явлений по нарушения законодательства мы не видим», - подчеркнул министр.

Вместе с тем Ахметжанов объяснил вопрос по выдаче граждан российской стороне в случае уклонения от мобилизации.

«Если это уголовное правонарушение, сегодня каждый день, как со стороны России, так и с нашей стороны, ведется выдача в рамках Минской конвенции и в рамках оказания правовой помощи, ратифицированных нашими парламентами. Если военкоматы будут искать, это не является правовым основанием для их выдачи», - объяснил министр.

В то же время, по его словам, в случае, если российская сторона будет объявлять своих граждан в розыск в рамках заведенных уголовных дел, Казахстан будет «устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в Российскую Федерацию».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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