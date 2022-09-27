13 тыс. заявок на получение ИИН подано в ЦОНы Казахстана за последние сутки – МЦРИАП

С начала года нерезиденты Республики Казахстан подали 320 тыс. заявок на получение ИИН, из них 97 тыс. заявок – от граждан Российской Федерации, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов. Только за последние сутки было подано 13 тыс. заявлений.

«Наблюдается увеличение количества граждан Российской Федерации, прибывающих в Казахстан. В связи с этим граждане России массово обращаются в ЦОНы за получением ИИН нерезидента. За получением ИИН чаще всего обращаются в Астане, Алматы и других приграничных городах. За вчера было принято 13 тысяч заявок — ранее столько принималось в течение месяца», - сообщил Турысов.

Он отметил, что для обеспечения работы ЦОНов в штатном режиме и сохранения комфортных условий для граждан Казахстана, принято решение перевести в усиленный режим центры обслуживания населения в Астане, Алматы, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской и Акмолинской областях. Кроме того, планируется введение таких дополнительных мер, как возможность онлайн-бронирования для нерезидентов, чтобы позволить планировать поход в ЦОН и снизить нагрузку, а также в ближайшее время будет создана отдельная горячая линия на базе call-центра 1414.

Всего, по данным Турысова, с начала 2022 года в ЦОНы Казахстана подано более 320 тыс. заявок на предоставление ИИН для нерезидентов, 97 тыс. из них – от граждан Российской Федерации.