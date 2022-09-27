Почти 900 россиян остаются в Алматы – акимат

Почти 900 граждан Российской Федерации остаются в Алматы, об этом во время брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций сообщил заместитель акима города Арман Кырыкбаев. С начала мобилизации в России в Алматы прибыли 5 066 россиян, 4 172 из них уже покинули город.

«Специальный план утвержден акимом города Алматы Ерболатом Досаевым. Все службы города ориентированы на этот счет. На сегодняшний день поводов для паники нет. По имеющимся официальным данным, за период с начала мобилизации в соседней стране в Алматы прибыли 5 066 граждан РФ, и уже успели отсюда уехать 4 172 гражданина. Оставшиеся 894 россиянина - не такая большая цифра для нашего города», – сказал Кырыкбаев.

Вопрос с размещением иностранных граждан в Алматы не стоит, заявил замакима, а в случае необходимости в городе готовы развернуть дополнительные помещения для временного проживания россиян и палаточные городки.

«Мы провели мониторинг, за этот период к услугам наших хостелов обратились более 2 000 российских граждан. Имеющийся запас свободных мест в хостелах превышает 1 000 койко-мест. Вопросов с размещением пребывающих граждан в нашем городе нет. В случае необходимости город имеет все возможности развернуть дополнительное помещение, они уже обозначены. Если совсем будет в этом необходимость, то мы можем развернуть палаточные городки, но мы абсолютно уверены, что до этого не дойдет», – отметил замакима.

За услугами в ЦОН после объявления мобилизации в России обратились более 2 000 граждан РФ, сегодня их количество отмечается на уровне 1 700. Если количество обращающихся иностранцев будет увеличиваться, Кырыкбаев обещает предоставить дополнительное помещения для ЦОНа: «Но если такой уровень и далее будет наблюдаться, то город имеет возможность предоставить дополнительное помещение, чтобы создать надлежащие условия для получения услуг без очередей для граждан РК. Мы предоставим дополнительное помещение».