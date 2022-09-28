Не выявлено заболевших в пяти регионах
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За сутки в Казахстане зарегистрировано менее сотни случаев коронавируса
фото Жанары Каримовой

По данным комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Астане – 18 случаев, в Акмолинской области – 17, в Алматы – 13, в Костанайской области – 8, в Карагандинской области – 6, в Западно-Казахстанской области – 5, в Актюбинской области – 5, в Павлодарской области – 5, в Северо-Казахстанской области – 5, в Шымкенте – 2, в Мангистауской области – 2, в Атырауской области – 1, в Улытауской области – 1, в Кызылординской области – 1.

Не выявлено новых случаев в Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Туркестанской областях.

Всего в стране подтверждено 1 393 373 случая КВИ.

Также за сутки зарегистрировано 9 случаев пневмонии, а всего – 90 038.

Летальных случаев не зафиксировано ни от КВИ, ни от пневмонии. Лечение продолжают получать 1 366 человек (1 243 КВИ+ и 123 КВИ-), из них в стационарах остаются 136 человек, амбулаторно лечатся – 1 230. В тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.

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