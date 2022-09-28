Казахстанцы смогут выбирать, в какой детский сад отдать ребенка

Министерство просвещения приняло приказ, который усиливает требования к детским садам, получающим государственный заказ. Как сообщил глава ведомства Асхат Аймагамбетов, теперь госзаказ будет размещаться по новым правилам, которые направлены на создание комфортных и безопасных условий для детей.

Так, ко всем детским садам, которые хотят получить госзаказ, будут дополнительные требования – это создание условий по противопожарной и антитеррористической безопасности, при этом обязательно наличие тревожной кнопки и системы внутреннего голосового оповещения; обязательная установка видеокамер; создание специальных условий для детей с особыми образовательными потребностями; соответствие санитарным нормам зданий и помещений детских садов; оснащение детских садов необходимым оборудованием и мебелью для формирования комфортной предметно-развивающей среды; обеспечение медицинским обслуживанием.

Также усилены требования к педагогам дошкольных организаций: воспитателям необходимо иметь квалификацию и/или образование, соответствующие специфике работы с детьми.

Кроме этого, изменен механизм размещения госзаказа. Как пояснил Аймагамбетов, если раньше отделы образования при размещении госзаказа указывали конкретное количество мест для конкретного детского сада, то теперь соответствующие всем предъявляемым требованиям сады будут включаться в общий перечень организаций, получающих госзаказ.

«А дальше уже сами родители при получении направления в детский сад могут выбрать конкретный сад из этого перечня. Соответственно детский сад будет получать ровно столько мест и финансовых средств, сколько родителей выбрали именно этот сад», - отметил он.

При этом управления образования теперь наделены правом выехать и ознакомиться с условиями в детских садах до того, как примут решение о включении их в перечень для размещения госзаказа. Аймагамбетов подчеркнул, что для предотвращения коррупционных рисков такой мониторинг должен обязательно проводиться с участием представителей ассоциаций детских садов. А для обеспечения прозрачности процедуры заявки и все документы будут рассматриваться комиссией с обязательным видео- и аудиофиксированием.

При этом для получения госзаказа количество документов сокращено почти в два раза, внедряются электронные квитанции – эта мера поможет снизить риски, связанные с «мертвыми душами», отметили в Минпросвещения. Кроме того, заявки и документы, поданные для получения госзаказа, теперь должны быть размещены отделом образования на сайте, чтобы общество видело представленные документы и то, на основании чего эти дошкольные организации включены в перечень садов, получающих госзаказ.

«Эта мера также должна снизить коррупционные риски и обеспечить прозрачность размещения госзаказа», - отметил министр.