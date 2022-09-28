В трудоустройстве приоритет будет отдаваться казахстанцам, заверил глава Миннацэкономики

Приоритет при трудоустройстве будет отдаваться гражданам Казахстана, а приезжающих граждан других стран будут трудоустраивать на те места, которые не востребованы казахстанцами, заявил в кулуарах мажилиса министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Как сообщает «Казинформ», журналисты поинтересовались у министра, есть ли у правительства антикризисный план из-за наплыва россиян, и что будет учитываться при трудоустройстве граждан.

«В первую очередь задача правительства – заботиться о гражданах Казахстана, защищать национальные интересы, и конечно, при трудоустройстве приоритет будет отдаваться гражданам Казахстана. А приезжающие иностранные граждане будут занимать те места, которые у нас не востребованы казахстанцами, в сезонном, строительном секторе и так далее», - сказал Куантыров.

Он напомнил, что есть определенные квоты от государства на привлечение иностранной рабочей силы. Частные компании могут выбирать себе кадры, но в госкомпаниях же «приоритет отдается гражданам Казахстана».

«Что касается айтишников, то у ряда айтишников уровень достаточно высокий. Мы видели наплыв айтишников из Беларуси, Украины, РФ, начиная с марта текущего года. Поэтому этот тренд, в принципе, продолжается. Более того, это будет положительно влиять на конкуренцию в IT-сфере. Есть определенные квоты на иностранную рабочую силу, в рамках ЕАЭС свободное передвижение кадров. С другой стороны, налоги они будут платить, я думаю, такие же согласно Налоговому кодексу РК. А в целом с учетом роста экономики, с учетом новых инвестиций, релокаций компаний, думаю, приток иностранной рабочей силы логичен и это вполне нормальная практика», - сказал Куантыров.