Депутаты правящей партии предлагают начать учет арендного жилья в Казахстане

Депутаты мажилиса от партии Amanat предлагают начать учет арендного жилья в Казахстане, чтобы вывести его из тени и сделать более цивилизованным, сообщает КазТАГ .

«Большая часть рынка арендного жилья находится в тени. Мы все знаем, что бизнес по оформлению документов на квартиру для командировочных всегда жил отдельной жизнью. Договора, счета и чеки можно получить за отдельную плату. Если же квартира снималась для собственных нужд, документы оформлялись и того реже. А в случае вопросов, квартирантам было велено представляться родственниками», - сказала депутат Екатерина Смышляева на заседании мажилиса в среду, озвучивая запрос на имя заместителя премьер-министра Ерулана Жамаубаева.

Она напомнила, что министерством индустрии и инфраструктурного развития была введена программа субсидирования арендной платы для отдельных социальных категорий граждан. В этом году на эти цели выделено 40 млрд тенге, однако на сегодняшний день из этой суммы освоено менее 10%.

«Для получения субсидий этой категорией граждан необходимо было найти “белого” арендодателя, а это оказалось довольно сложно, особенно в случае съема недорогого жилья. Но ситуация с выводом из тени арендного бизнеса не меняется. Резко возросший до ажиотажного спрос на арендное жилье, активно подогреваемый в информационном поле, послужил тригером текущей ситуации. Настало время спекуляций, безнравственных выселений в угоду сиюминутному заработку и другим бесчинствам. При этом арендаторы изменить ситуацию не могут, у большей части нет на руках даже договоров аренды, где прописаны цены и условия выселения», - отметила депутат.

Для решения этой проблемы депутаты предложили усилить администрирование существующих регуляторных механизмов на арендном рынке; для вывода из тени недобросовестных арендодателей начать учет частного арендного фонда, использую современные цифровые решения; организовать публичное разъяснение прав и обязанностей арендаторов и собственников квартир.