95 случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

В Астане – 20 новых случаев, в Карагандинской области – 17, в Акмолинской области – 14, в Костанайской области – 11, в Алматы – 10, в Актюбинской области – 4, в Западно-Казахстанской области – 4, в Павлодарской области – 3, в Улытауской области – 3, в Жетысуской области – 2, в Мангистауской области – 2, в Северо-Казахстанской области – 2, в Атырауской области – 1, в Восточно-Казахстанской области – 1, в Кызылординской области – 1.

Не зарегистрировано новых случаев в Шымкенте, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Абайской областях.

Всего в стране подтверждено 1 393 468 случаев.

Также за сутки зарегистрировано 6 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 90 044. Скончался один человек, общее число летальных исходов – 5 360.

На 29 сентября лечение продолжают получать 1 366 человек (1 248 КВИ+ и 118 КВИ-), в стационарах находится 131 заболевший, амбулаторно лечатся 1 235 человека. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.