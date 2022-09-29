Также проведут реконструкцию сквера по улице Ибрагимова
Реконструкцию сквера «Журналистов» в Алматы начнут весной следующего года
Фото Ольги Логиновой

Реконструкцию сквера «Журналистов» и сквера по улице Ибрагимова в микрорайоне Алатау начнут весной следующего года, сообщил аким города Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Медеуского района. В сентября акимат получил заключения экспертизы ПСД.

«В сентябре текущего года получены заключения экспертизы на ПСД по реконструкции сквера "Журналистов" и сквера по улице Ибрагимова в микрорайоне Алатау. Строительно-монтажные работы планируем начать весной следующего года», – сказал Досаев.

Он также напомнил, что до конца года будут завершена реконструкция сквера у Дворца школьников и Государственного музея,.

В июне на встрече с жителями района аким города обещал начать строительно-монтажные работы в скверах «Журналистов» и по улице Ибрагимова в микрорайоне Алатау до конца этого года.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

Свежее из этой рубрики
Токаев подписал закон, устанавливающий 25 октября Днем Республики
Новости
Казахстан решает с Россией вопрос предоставления зеленого коридора машинам с продовольствием и казахстанцам
Новости
В мажилисе презентовали законопроект, направленный на лицензирование майнинга
Просматриваемые
Новости
Казахстан не признает референдумы в Украине о присоединении четырех областей к России
Новости
В Алматы 25 сентября перекроют дороги из-за марафона
Новости
В МВД сделали заявление в связи наплывом россиян в Казахстан
Новости
«Назарбаев фонд» подал в суд иски о клевете против OCCRP и OpenDemocracy
Новости
Beeline Kazakhstan с 5 октября прекращает трансляцию нескольких российских каналов
Новости
Более тысячи россиян прибыли в Костанайскую область за сутки