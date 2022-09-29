Реконструкцию сквера «Журналистов» в Алматы начнут весной следующего года

Реконструкцию сквера «Журналистов» и сквера по улице Ибрагимова в микрорайоне Алатау начнут весной следующего года, сообщил аким города Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Медеуского района. В сентября акимат получил заключения экспертизы ПСД.

«В сентябре текущего года получены заключения экспертизы на ПСД по реконструкции сквера "Журналистов" и сквера по улице Ибрагимова в микрорайоне Алатау. Строительно-монтажные работы планируем начать весной следующего года», – сказал Досаев.

Он также напомнил, что до конца года будут завершена реконструкция сквера у Дворца школьников и Государственного музея,.

В июне на встрече с жителями района аким города обещал начать строительно-монтажные работы в скверах «Журналистов» и по улице Ибрагимова в микрорайоне Алатау до конца этого года.