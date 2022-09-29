Казахстан решает с Россией вопрос предоставления зеленого коридора машинам с продовольствием и казахстанцам

Казахстан договаривается с Россией о предоставлении зеленого коридора для прохождения границы машинам с продовольствием и гражданам РК, сообщил журналистам в четверг в кулуарах сената заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

«Вчера я поговорил со своим коллегой, вице-премьером РФ. Потому что на той стороне границы стоят и казахстанские граждане, и машины с продовольствием. Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараются обеспечить зеленый коридор. Я думаю, что это надо делать сегодня, максимум завтра. Сейчас мы будем разговаривать с пограничной службой», - заявил Жумангарин.

Вместе с тем, отметил он, если брать количество граждан Российской Федерации, которые приехали в Казахстан, в соотношении с количеством нашего населения – это «доли процента, и на продовольственную безопасность никаким образом не влияет».

«Могут быть какие-то региональные диспропорции, но мы сейчас решаем эти вопросы», - заверил министр.