За две недели протестов в Иране погибли более 80 человек

В четверг в нескольких городах Ирана продолжились протесты после смерти молодой женщины, задержанной полицией. По данным правозащитной организации Iran Human Rights, по меньшей мере 83 человека были убиты почти за две недели протестов, сообщает Reuters .

«Подтверждено, что по меньшей мере 83 человека, включая детей, были убиты в ходе протестов в Иране», — сообщила Iran Human Rights, базирующаяся в Норвегии.

Государственное телевидение сообщило, что полиция арестовала большое количество «бунтовщиков», но не сообщило цифр. Правозащитные группы сообщают, что десятки активистов, студентов и художников были задержаны, а по данным комитета защиты журналистов, арестованы не менее 28 журналистов.

Причиной масштабных протестов последних лет в Иране стала гибель 22-летней Махсы Амини – она умерла после задержания в Тегеране полицией нравов. Девушку, вероятно, избили, как избивают при задержании тысячи женщин. Иранцы в ответ хлынули на улицы страны, требуя перемен – не только с правами человека, но и в политике.

Власть рассказывала о происходящем в исламской республике:

Иран охвачен протестами. Главное