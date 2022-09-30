В будущем Семей станет еще одним полюсом динамичного развития Казахстана, уверен Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Абайской области выразил уверенность, что в будущем Семей станет еще одним полюсом динамичного развития Казахстана, притягивая к себе деятельных людей, инновации и инвестиции, сообщает Акорда.

«Город Семей занимает особое место в истории Казахстана, регион с особым местом в нашей генеалогии. Это обитель великих людей, давших казахам таких великих детей, как Абай, Шакарим, Мухтар Ауэзов. В свое время Семей был важным узлом международной транзитной торговли. А сегодня область связывает восточные регионы страны в единое целое, гранича с двумя нашими крупнейшими соседями – Россией и Китаем. Необходимо в полной мере использовать этот огромный транспортно-логистический и торгово-экономический потенциал», - сказал Токаев.

Он считает, что в будущем Семей, наряду с Астаной, Алматы, Шымкентом и Актобе, станет еще одним полюсом динамичного развития Казахстана, притягивая к себе деятельных людей, инновации и инвестиции.