Они готовы к сотрудничеству
  • 255
Токаев обсудил с руководителями зарубежных научных организаций развитие ядерной науки Казахстана
Фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями зарубежных научных организаций: с президентом компании Chioda Technol Corp (Япония) Атару Иноуи, ведущим научным сотрудником Института Лауэ-Ланжевена (Франция) Валерием Несвижевским и директором Объединенного института ядерных исследований (Россия) Григорием Трубниковым, сообщает сайт Акорды.

«В ходе встречи были обсуждены перспективы развития ядерной науки Казахстана. Руководители зарубежных научных организаций высказали заинтересованность в тесном сотрудничестве с казахстанской стороной», - говорится в сообщении.

Президент отметил, что Казахстан является активным сторонником исключительно мирного использования атомной энергии, занимает первое место в мире по добыче природного урана и располагает собственным производством компонентов ядерного топлива. В стране имеются научные учреждения и инфраструктура, способные обеспечить научно-техническое сопровождение ядерной отрасли.

Также они обсудили развитие атомной энергетики в Казахстане, использование современных ядерных технологий, практическую подготовку отечественных квалифицированных кадров.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Казахстан не признает референдумы в Украине о присоединении четырех областей к России
Новости
Beeline Kazakhstan с 5 октября прекращает трансляцию нескольких российских каналов
Новости
В МВД сделали заявление в связи наплывом россиян в Казахстан
Новости
Казахстан не будет выдавать российских граждан, если они не находятся в розыске – МВД
Новости
Более тысячи россиян прибыли в Костанайскую область за сутки
Новости
Погранслужба Казахстана констатировала рост въезжающих в страну россиян