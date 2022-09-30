Токаев обсудил с руководителями зарубежных научных организаций развитие ядерной науки Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями зарубежных научных организаций: с президентом компании Chioda Technol Corp (Япония) Атару Иноуи, ведущим научным сотрудником Института Лауэ-Ланжевена (Франция) Валерием Несвижевским и директором Объединенного института ядерных исследований (Россия) Григорием Трубниковым, сообщает сайт Акорды.

«В ходе встречи были обсуждены перспективы развития ядерной науки Казахстана. Руководители зарубежных научных организаций высказали заинтересованность в тесном сотрудничестве с казахстанской стороной», - говорится в сообщении.

Президент отметил, что Казахстан является активным сторонником исключительно мирного использования атомной энергии, занимает первое место в мире по добыче природного урана и располагает собственным производством компонентов ядерного топлива. В стране имеются научные учреждения и инфраструктура, способные обеспечить научно-техническое сопровождение ядерной отрасли.

Также они обсудили развитие атомной энергетики в Казахстане, использование современных ядерных технологий, практическую подготовку отечественных квалифицированных кадров.