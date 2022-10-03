Beeline Kazakhstan не станет прекращать трансляцию российских каналов

Beeline Kazakhstan не станет прекращать трансляцию российских телеканалов. Владеющий компанией холдинг Veon поменял планы после консультаций с Минцифры России, сообщает ведомство в своем Telegram канале.

«После консультации с Veon (владеет Beeline Kazakhstan – В.) Минцифры получило подтверждение, что компания скорректировала свои планы и не будет отключать российские телеканалы», - говорится в сообщении.

Ранее оператор Beeline Kazakhstan сообщил, что с 5 октября прекращает трансляцию 15 российских каналов, в том числе «Первого канала», «Россия24», «Россия К». Позже в компании объясняли это тем, что пересмотр пакетных предложений и контентного наполнения – это привычная практика для цифровых операторов, которая применяется в соответствии с предпочтениями абонентов. «Ядром» своих пользователей оператор назвал молодежную аудиторию, на которую он ориентируется.