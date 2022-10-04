Суточный прирост коронавируса в Казахстане не изменился

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 29 случаев коронавирусной инфекции, сообщает комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава. Всего в стране подтверждено 1 393 720 случаев.

Новые случаи зарегистрированы в Алматы – 9, в Астане – 7, в Костанайской области – 3, в Акмолинской области – 2, в Атырауской области – 2, по одному случаю выявлено в Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Улытауской и Павлодарской областях.

Не выявлено новых случаев в Шымкенте, Алматинской, Жетысуской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались два человека, а всего – 13 692. Новых случаев пневмонии не зарегистрировано.

На 4 октября лечение продолжают получать 1 173 человека (1 036 КВИ+ и 137 КВИ-), из них в стационарах находятся 132 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 1 041 заболевший. В тяжелом состоянии – 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.