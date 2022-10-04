Мейрам Кажыкен подал документы в ЦИК о выдвижении кандидатом в президенты

Мейрам Кажыкен подал сегодня документы в Центральную избирательную комиссию о выдвижении кандидатом в президенты, сообщается на сайте ЦИК.

По данным ЦИК, Мейрам Кажыкен подал документы в соответствии с требованием законодательства: выписку из протокола заседания высшего органа РОП «Содружество профсоюзов Казахстана “Аманат”» о выдвижении его в президенты Республики Казахстан; свое заявление его согласии баллотироваться в президенты; документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса, копию документа, удостоверяющего личность, а также копии дипломов о высшем образовании.

Теперь лингвистическая комиссия должна определить, свободно ли кандидат владеет государственным языком.

Мейрам Кажыкен – глава инициативной группы партии Yntymaq, находящейся в процессе регистрации. До создания партии ее инициативная группа действовала в качестве координационного совета Yntymaq, куда также входили республиканские («Аманат», Казахстанская конфедерация труда) и отраслевые (разные ответвления Федерации профсоюзов Казахстана) объединения профсоюзов. 26 сентября Кажыкен сообщил Власти о готовности участвовать во внеочередных президентских выборах. На тот момент он ожидалось его выдвижение от одного из республиканских общественных объединений. 3 октября Кажыкен сообщил Власти, что его выдвинуло кандидатом Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат».