Только для этого необходимо создать условия
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СЭЗ и индустриальная зона Карагандинской области могут стать площадками для релокации зарубежных компаний – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью Карагандинской области высказал мнение, что СЭЗ «Сарыарка» и индустриальная зона Saran могут стать площадками для релокации зарубежных компаний, только нужно для этого создать условия.

«Карагандинская область – не только географический, но и индустриальный центр нашей страны. В регионе много горно-металлургических и угледобывающих производств, играющих важную роль в развитии экономического потенциала Казахстана. Здесь производится треть угля и около половины меди нашей республики, более 85% стали и 100% плоского проката. Область является локомотивом промышленного сектора страны. Регион динамично развивается и сохраняет стабильный рост во всех отраслях экономики», - отметил Токаев, добавив, что в общем объеме промышленного производства области доля обрабатывающего сектора составляет 80%, и по этому показателю регион находится на лидирующих позициях по стране.

Вместе с тем в данном направлении область располагает хорошими возможностями для развития. Токаев напомнил, что в июле на расширенном заседании правительства он говорил о необходимости более предметной работы по формированию пула инвестиционных проектов в обрабатывающей отрасли.

«Диверсификация отечественной экономики приобретает еще большую актуальность с учетом сложной геополитической ситуации и нестабильной мировой экономической конъюнктуры. Задача государства – создать благоприятные условия для увеличения производства товаров средних и верхних переделов. В Карагандинской области на территории специальной экономической зоны “Сарыарка” и индустриальной зоны Saran уже реализуется ряд перспективных промышленных проектов, запущены крупные предприятия. Они могут и должны выступить в качестве площадок для релокации зарубежных компаний. Нужны только соответствующие условия», - подчеркнул президент.

В этой связи он поручил правительству завершить в 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны Saran.

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