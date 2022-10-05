За выдвижение Токаева на выборы президента выступает Гражданский альянс Казахстана

«С 1 сентября, когда глава государства в своем послании сообщил о том, что осенью состоятся выборы президента, поступило очень много обращений, телефонных звонков мне персонально как президенту Гражданского альянса Казахстана, высшему должностному лицу нашего объединения. Они не просто с просьбой, а требованием о том, чтобы мы выдвинули кандидатуру действующего Главы государства на пост президента РК», - цитирует агентство «Казинформ» главу альянса Бану Нургазиеву.

Представители Гражданского альянса Казахстана единогласно поддержали кандидатуру Токаева на пост президента.

Напомним, что сегодня с такой же инициативой выступили Национальная волонтерская сеть и общественное молодежное объединение Qazaqstan Team. Руководитель Qazaqstan Team Олжас Сулейменов в комментарии Власти сообщил, что пока Токаев еще не дал своего согласия на выдвижение: «По процедурным моментам – насчет этого рано говорить, потому что, если он согласится, примет наше предложение, для нас это большая честь. Но мы (это – В.) не согласовывали, это наша личная инициатива. Если он примет, мы будем только рады, но пока конкретного ответа нет».

Если же Токаев решит выдвигаться от Гражданского альянса или волонтерской сети, то Qazaqstan Team готовы «к кооперации».

«Мы готовы к кооперации. Если они готовы скооперироваться, мы будем только рады. Потому что у всех есть определенные ресурсы, кто-то в какой-то аудитории силен, и у каждого свои, на молодежном языке сказать, фишки, плюсы есть. Я думаю, это только будет правильно», - отметил Сулейменов.