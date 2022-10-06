В Алматы задержали активистов Демпартии перед офисом партии Amanat

В четверг несколько активистов незарегистрированной Демократической партии были задержаны перед офисом филиала партии Amanat в Алматы. Активисты выступили против проведения внеочередных президентских выборов, а также потребовали освобождения политика Жанболата Мамая и других политических заключенных, сообщает радио Азаттык .

Активисты собрались у станции метро «Жибек Жолы» и отправились маршем до офиса партии власти Amanat на проспекте Абылай хана. Во время шествия они выкрикивали различные лозунги: «Распустить партию Amanat, служившую Назарбаевской системе!», «Назарбаева в тюрьму!», «Свободу Жанболату!». Помимо этого они потребовали зарегистрировать все партии, которые в данный момент не могут пройти регистрацию.

У офиса партии Amanat представитель акимата сообщил им, что их акция «незаконна», и потребовал разойтись. Через некоторое время сотрудники полиции задержали активистов. Среди них были Аружан Дуйсебаева, Гульнар Мирмамбетова, Анар Мухамеджанова и другие.

В это же время в Астане проходят съезды трех политических партий - Amanat, Народной партии Казахстана и «Ак жол».