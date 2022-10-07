Национальный альянс профессиональных соцработников выдвинул кандидатом в президенты Каракат Абден

Республиканское общественное объединение «Национальный альянс профессиональных социальных работников» выдвинул кандидатом в президенты Казахстана общественного деятеля, члена Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Каракат Абден, сообщает «Казинформ» .

7 октября в Астане состоялось общее собрание общественного объединения, на котором для достижения и продвижения целей и задач альянса и защиты интересов уязвимых групп граждан на национальном уровне кандидатом в президенты на внеочередные выборы выдвинута Каракат Абден.

Каракат Абден – известный общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, внештатный советник акима Астаны по социальным вопросам, член общественного совета столицы. Родилась в Акмолинской области в 1974 году. Более 10 лет проработала в центральном аппарате Налогового комитета, в Академии государственного управления при президенте. Являлась депутатом маслихата города Астана VI созыва. Также является членом попечительского совета Дома малютки и Детского дома, ментором и наставником для 15 воспитанников детского дома. Автор скандальной книги «Ты – казашка. Гордись!».