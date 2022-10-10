Казахстан закрепил сроки трудовых договоров сотрудников ЕЭК

Документ регламентирует прием на работу сотрудников ЕЭК и сроки их полномочий, возможности проведения государством-членом национального отбора кандидатов, желающих поступить на работу в комиссию, перевода сотрудников с бессрочных на пятилетние контракты, а также переходные положения для действующих сотрудников. На сегодня период работы должностных сотрудников комиссии не привязан к периоду работы очередного состава коллегии, что вызывает сложности в работе, так как директор или заместители директоров не успевают выполнить задачи, поставленные перед ними новым членом коллегии ЕЭК в связи с истечением срока четырехлетнего контракта. Сотрудников комиссии переведут с бессрочных трудовых договоров на пятилетние с возможностью их продления по представлению курирующего члена коллегии с учетом результатов аттестации. В данное время в трудовых договорах сотрудников не предусмотрено каких-либо сроков завершения контракта трудовой деятельности.

Кроме того, комиссией будет учитываться результат национального отбора при проведении конкурса на занятие должностей сотрудников. Национальный отбор позволяет регламентировать набор граждан Казахстана в комиссии, и, следовательно, занятие штатной доли РК в ЕЭК.