Хлеб в Казахстане подорожал почти на 12%, но министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев обещает, что с января будут приняты все меры для стабилизации цен.

«На 4 октября хлеб подорожал на 11,9%. Все вы знаете, что у нас министерство сельского хозяйства и продовольственная контрактная корпорация с января по сентябрь поставляла удешевленное зерно, по 90 тысяч (за тонну – В.). С октября до конца года регионы сами с нового урожая берут цены. В этом году цены на зерно снизились по сравнению с середины года», - объяснил Карашукеев.

При этом, уточнил он, хлеб может дорожать по ряду причин. В частности, отметил министр, дорожают комплектующие, электроэнергия, коммунальные услуги, поэтому «в целом рост цен есть». Карашукеев напомнил, что с января правительство принимает «все меры, чтобы стабилизировать цены». Но в целом, считает он, для большого всплеска цен нет оснований, потому что муки производится больше, чем в прошлом году.

«В этом году в стабфонд мы планируем собрать миллион тонн зерна, из них 900 тысяч тонн пшеницы. Учитывая запасы, которые есть, мы полностью будем держать цены на все социально значимые продукты, в том числе, на социальную муку», - пообещал министр.

В июне Ербол Карашукеев заявлял, что Казахстану не грозит дефицит муки, как и нет предпосылок для роста цен на хлеб. Ранее, в апреле, об отсутствии таких предпосылок говорил и директор департамента земледелия МСХ Азат Султанов.