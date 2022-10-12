Мажилис одобрил в первом чтении пакет законопроектов, направленных на регулирование майнинга

Депутаты мажилиса парламента разработали законопроект «О цифровых активах в Республике Казахстан» и сопутствующие ему поправки, которые станут первым этапом создания правовых условий для развития полноценной криптовалютной экосистемы и продуктов на основе технологий распределенных реестров в Казахстане. Как отметила в среду в ходе пленарного заседания палаты депутат Екатерина Смышляева, пакет поправок позволит переориентировать интерес инвесторов с сырьевого потенциала на оборот продуктов цифрового майнинга и в целом закрепит майнинговую деятельность в стране, права, условия налогообложения и регулирования.

«Целью законопроектов является создание законодательной основы для сферы производства и обращения обеспеченных и необеспеченных цифровых активов. Вводятся правовые механизмы регулирования потребления электроэнергии в отрасли. Министерство энергетики наделяется компетенциями по квотированию объемов в зависимости от баланса системы. Также законопроекты позволяют открыть дополнительные возможности по привлечению инвестиций для строительства новых генераций на месторождениях и возобновляемых источников энергии», - сказала Смышляева, представляя пакет поправок в первом чтении.

По ее словам, после принятия законопроектов майнеры станут полноценными участниками экономики Казахстана. Сейчас же майнинговая деятельность в основном осуществляется в облачных сервисах нерезидентами, а Казахстан используется как «сырьевой придаток индустрии блокчейна».

«Законопроектами мы обязуем майнеров лицензироваться в Казахстане, то есть создавать юридические лица и становиться полноценными субъектами налогообложения», - подчеркнула она.

Согласно новым поправкам, частью экономики также станут майнинг-пулы. В частности, законопроекты обеспечивают связь добычи и оборота цифровых активов в одну экосистему. При этом деятельность майнеров и майнинг-пулов будет регулироваться и лицензироваться министерством цифровизации. Что же касается реализации криптовалюты, это предполагается проводить в рамках юрисдикции Международного финансового центра.

«Криптовалюта в Казахстане не является платежным средством, и ее оборот запрещен в Казахстане. Так, в создаваемой экосистеме развивается новый финансовый институт – казахстанские криптобиржи. Поддержка их деятельности будет осуществляться за счет введения обязательного требования к майнерам обменивать до 75% своего капитала на отечественных криптобиржах, начиная с 2024 года», - отметила депутат.

В части налогообложения разработчики предлагают дополнительно к существующим налогам на добавочную стоимость при ввозе оборудования и плате за цифровой майнинг на киловатт взимать в республиканский бюджет корпоративный подоходный налог с вознаграждения майнеров, налог на доход майнинг-пула, плату с операций на криптобиржах.

Смышляева также добавила, что, по неофициальным данным, в международных криптобиржах зарегистрированы более одного миллиона казахстанцев, которые участвуют в торгах криптовалют. При этом используются «черные обменники. То есть практически все операции с криптовалютой находятся в тени. Поэтому, переводя все операции с криптовалютой на казахстанские биржи, их сделают прозрачными.

«Криптобиржи являются субъектами финмониторинга и будут интегрированы с информсистемами комитета госдоходов», - заверила она.

Вместе с тем будет введен реестр майнингового оборудования, который, по мнению депутатов, исключит работу нелегальных дата-центров, а лицензирование позволит окончательно решить проблему серых майнеров, тем самым обеспечит безопасность и баланс энергосистемы.