Токаев призвал Турцию развивать Транскаспийский коридор для сокращения сроков поставок

Государственный визит президента Турции начался с переговоров с президентом Казахстана, сообщает Акорда. Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили сотрудничество двух стран.

Президент Казахстана выразил уверенность, что этот визит главы Турции «придаст новый импульс сотрудничеству двух стран».

«Мы придаем важное значение расширению взаимодействия с Турцией. Этот вопрос находится на моем личном контроле. Полагаю, что сегодня мы обменяемся мнениями по повестке нашей встречи и придем к взаимным договоренностям», – сказал глава государства.

В свою очередь Эрдоган отметил, что в период глобальной и региональной нестабильности требуется укрепить взаимодействие тюркских государств, поэтому особое значение приобретает обеспечение безопасности, стабильности, территориальной целостности и повышение экономического благосостояния Казахстана – братской страны и стратегического партнера Турции.

«Подписанные в ходе вашего государственного визита в Турцию совместное заявление и 14 документов о сотрудничестве в различных областях придали новый импульс нашим отношениям. Сегодня к этим соглашениям добавится еще ряд новых документов», – отметил президент Турции.

После этого лидеры стран провели 4-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. В повестку дня заседания были включены 5 вопросов: внешняя политика и инвестиции, торгово-экономическое сотрудничество, транспорт и логистика, военная промышленность, энергетика и сельское хозяйство.

Токаев отметил динамично развивающееся торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами и сообщил, что поставлена цель довести взаимный торговый оборот до $10 млрд.

«За последние 15 лет Анкара инвестировала в Казахстан 4,35 миллиарда долларов. А наша страна вложила в Турцию 1,13 миллиарда долларов. Турция входит в топ-10 крупнейших инвесторов Казахстана. В целом транзитно-транспортные связи играют важную роль в наращивании потенциала двусторонней торговли. Мы призываем развивать Транскаспийский коридор для сокращения расходов на перевозки и сроков доставки. На сегодняшней встрече мы обсуждали этот вопрос и пришли к общему мнению», - сказал он.

Глава государства также сообщил, что следующая встреча в трехстороннем формате пройдет в Актау.

Президент Турции в свою очередь выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами во всех сферах.

«Мы принимаем участие в диверсификации экономики Казахстана. Уверен, что и наши компании внесут вклад в реализацию инициатив, направленных на обеспечение занятости народа. Мы договорились довести торговый оборот в краткосрочной перспективе до 5 миллиардов долларов, в среднесрочной – до 10 миллиардов долларов. Пока все идет по плану. Наше сотрудничество в транспортно-логистической сфере позволяет нам в краткие сроки достичь намеченного на среднесрочный период», - сказал Эрдоган.

Он также отметил, что «растет значение Каспия» и выразил уверенность, что встреча в Актау позволить продвинуть эту работу.

«Мы на должном уровне выполняем свои обязательства перед мировым сообществом по обеспечению глобальной продовольственной безопасности. Считаю, что в этом плане можно использовать потенциал богатого пшеницей Казахстана», – сказал он.

По итогам переговоров в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны шесть документов: соглашение между правительствами стран о сотрудничестве в области здравоохранения; соглашение между правительствами в области ветеринарии и безопасности пищевой продукции; меморандум о сотрудничестве в области музейного дела, охраны и реставрации памятников; меморандум в области культуры; меморандум о взаимопонимании в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации и оценки соответствия; меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между министерством труда и социальной защиты населения Казахстана и министерством по делам семьи и социальных услуг Турции.