Токаев предложил трансформировать финансовый саммит СВМДА

По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, финансовый саммит СВМДА необходимо трансформировать в постоянно действующую площадку и задействовать для этого потенциал международных финансовых центров. Об этом он заявил в четверг в ходе VI Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«Предлагаю трансформировать финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку. Финансовый саммит был инициирован Китайской Народной Республикой для активизации сотрудничества государств-членов СВМДА в области финансов», - сказал Токаев.

По его мнению, трансформация финансового саммита будет способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках совещания.

«На пространстве СВМДА – в Шанхае, Дубае и здесь, в Астане, успешно работают крупные финансовые центры. Для решения обозначенных задач можно в полной мере задействовать их потенциал», - считает президент Казахстана.