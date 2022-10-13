Узбекистан обьявил в международный розыск председателя каракалпакского этнокультурного объединения в Актау

Председателя каракалпакского этнокультурного объединения Мангистауской области «Аллаяр жолы», члена Ассамблеи народа Казахстана Ниетбая Уразбаева объявили в международный розыск в Узбекистане за покушение на конституционной строй республики в связи с проходившими в июле протестами в Каракалпакстане, сообщил Власти сам Уразбаев.

«6 октября мне сообщили о том, что пришла информация от органа внутренних дел города Ходжейли в Каракалпакстане о том, что меня объявили в розыск. Ходжейли – город, где я родился. В этот же день казахстанский сотрудник полиции пришел на мое рабочее место, где взял распечатку из поисковой базы данных. Там было написано, что мера пресечения – арест. Вечером после работы я зашел в департамент полиции, где мне показали постановление суда Ходжейли. Там на узбекском было написано, что во время июльских событий, я, будучи председателем этно-культурного объединения "Аллаяр Жолы", проводил агитацию против властей. Также, мол, я был все время на связи с "криминальной группой" – с каракалпакскими активистами Даулетмуратом Тажимуратовым, Азаматом Турдановым и еще одним человеком, которого я вообще не знаю. Первых двоих я только по интернету знаю. Я написал объяснительную и ушел», - рассказывает Уразбаев.

На следующий день он стал договариваться об адвокате через Комитет международного бюро по правам человека и написал заявление в Мангистаускую областную прокуратуру, чтобы они защитили его права, так как он является гражданином Казахстана.

«Потому что если они не уберут меня из этой базы данных, то даже на территории Казахстана будет выходить то, что я там в розыске. Мне придется все время объясняться», - добавляет он.

Он считает, что цель этого преследования – закрытие всех организаций, объединяющих каракалпаков. По его словам, ранее уже были прецеденты, когда их пытались закрыть через давление. Перед июльскими событиями он записал видеообращение, в котором выступил против изменения 74 статьи Конституции Узбекистана.

«У нас не было никаких призывов, ничего экстремистского. Эти статьи отправили на всенародное обсуждение. Каждый имел право высказать свою гражданскую позицию. Здесь нет уголовного преступления», - говорит Уразбаев.

1 июля в Каракалпакстане, суверенной республике в составе Узбекистана, начались протесты против поправок в Конституцию. Наряду с потенциальным обнулением президентских сроков, в новой редакции исчезло понятие «суверенности» Каракалпакстана и было упразднено право жителей республики на выход из состава Узбекистана через референдум. Протесты, начавшиеся со стихийных собраний из-за задержания местного активиста, переросли в столкновения с силовиками. Несмотря на последовавшее решение Мирзиеева оставить статус Каракалпакстана без изменений, демонстрации были насильственно подавлены.

4 июля уроженцев Каракалпакстана вызывали на допросы в Алматы. По словам активистов, причиной внимания со стороны правоохранительных органов стали видеообращения против поправок в конституцию Узбекистана.

Ранее в Атырау были задержаны порядка 75 человек, которые планировали записать видеообращение против поправок на местной площади. В пресс-службе департамента полиции радио «Азаттык» тогда сообщили, что задержанные планировали провести несанкционированный митинг. Часть из них была оштрафована.

4 октября в Алматы полиция задержала каракалпакскую активистку Зиуар Мирманбетову. Ее обвиняют в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан, как и троих ранее арестованных активистов – Кошкарбая Торемуратова, Жангельды Жаксымбетова и Райсу Худайбергенову. Всем задержанным продлили срок содержания под стражей до 40 суток.