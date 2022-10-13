Казахстан и Пакистан выступают за скорейшее возобновление прямого авиасообщения между странами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел
встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Как сообщает
пресс-служба главы государства, они обсудили перспективы сотрудничества в
торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Токаев назвал Пакистан одним из ключевых партнеров Казахстана в Южной Азии и высказал удовлетворение динамикой развития торгово-экономических связей между двумя странами.
При этом на встрече собеседники отметили перспективы налаживания сотрудничества в транспортной, транзитно-логистической, энергетической сферах. Также была подчеркнута важность скорейшего возобновления прямого авиасообщения между странами и активизации работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству.