Также необходимо активизировать работу межправительственной комиссии
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Казахстан и Пакистан выступают за скорейшее возобновление прямого авиасообщения между странами
Фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Как сообщает пресс-служба главы государства, они обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Токаев назвал Пакистан одним из ключевых партнеров Казахстана в Южной Азии и высказал удовлетворение динамикой развития торгово-экономических связей между двумя странами.

При этом на встрече собеседники отметили перспективы налаживания сотрудничества в транспортной, транзитно-логистической, энергетической сферах. Также была подчеркнута важность скорейшего возобновления прямого авиасообщения между странами и активизации работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству.

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