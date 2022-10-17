Только половина республиканских дорог в Казахстане в нормальном состоянии, заявил депутат мажилиса

В Казахстане необходимо построить и реконструировать почти 12 тыс. километров дорог, что составляет почти 50% автодорог республиканского значения, тогда как правительство заявляет о 90%. Как заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе депутат Альберт Рау, даже в Кении и Танзании качество дорог выше, чем в Казахстане.

«Сегодня стоит вопрос о достижимости тех показателей, которые заложены в стратегических документах нашей стран. Министр (глава МИИР, Каирбек Ускенбаев – В.) сказал: в этом году 17 проектов на 4 тыс. километрах автодорог планируется завершить. Конечно, есть вопросы сомнительные, потому что оно уже на слуху. Калбатау – Майкапшагай, Талдыкорган – Усть-Каменогорск депутаты много раз депутатскими запросами вопрос ставили. Это все, что называется жизненно, и надо приложить все усилия, чтобы не уходили эти проекты на 2024 год», - сказал Рау.

Он отметил, что сегодня требуется строительство и реконструкция почти 12 тыс. километров республиканских автодорог, что составляет почти 50% дорог республиканского значения. Хотя правительство говорит, что приближается к 90%.

«В национальном проекте “Сильные регионы – драйвер развития страны” декларируется доведение доли автомобильных дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии к 2025 году до 100%. Здесь сомнения возникают, потому что к половине мы не приступали, у нас только в таком подвешенном состоянии», - высказался депутат.

В качестве примеров он привел реконструкцию автодороги Караганда – Успенка – граница Российской Федерации, строительство автодороги Шалкар – Бозой – граница Узбекистана, на некоторых участках дороги республиканского значения Жезказган – Аркалык простой грейдер. А к реализации транспортного коридора Центр – Запад, в частности, Астана – Коргалжын – Торгай – Ыргыз еще даже не приступали, хотя 3 млрд тенге из республиканского бюджета на проектирование уже затрачено.

«Есть большие сомнения в заложенных параметрах нацпроекта. Необходимо проанализировать, возможно, скорректировать выполнение мероприятий или сами планируемые показатели», - констатировал Рау.

Вопросы у депутатов вызывают и дороги местного значения. Дороги областного и районного значения составляют 96 тыс. 71 тыс. км, за последние шесть лет на них освоено 800 млрд тенге, в текущем году – почти 300 млрд тенге. По данным МИИР, в удовлетворительном состоянии находятся 80% дорог местного значения. Однако проведенный анализ показал, что лишь 18 тыс. км, или 26%, местных дорог имеют асфальтобетонное покрытие.

«Возникает вопрос: 74% местных дорог с покрытием из гравия, щебенки и грунта – как вообще этот показатель считался? Надо пересмотреть оценку качества дорог в части неотнесения дорог из гравия, щебня и грунта к дорогам в удовлетворительном состоянии. И тогда мы получим реальную картину», - возмутился депутат.

По его словам, главный вопрос – это вопрос качества, учитывая, что государство выделяет огромные средства.

«Согласно рейтингу Всемирного экономического форума, Казахстан занимает 93-е место среди 141 стран мира по показателю качества дорог. Кения и Танзания выше нас», - уточнил Рау.