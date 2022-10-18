При падении бомбардировщика на жилой дом в российском Ейске погибли 13 человек

Накануне вечером в Краснодарском крае в городе Ейск бомбардировщик Су-34 упал на девятиэтажный жилой дом. По данным МЧС, что в результате ЧП погибли 13 человек, сообщает ТАСС .

В соцсетях распространялось видео, на котором виден сильный пожар в девятиэтажке вероятно в результате взрыва. Однако, как пишет «Коммерсантъ», в МЧС заверяют, что Су-34 упал из-за возгорания двигателя во время взлета, столкнулся с многоэтажкой, но не взорвался. Пожар же произошел из-за разлива топлива. Оба пилота успели катапультироваться.

«Трое погибших: двое погибших на месте, одна пациентка скончалась при поступлении в медицинское учреждение с тяжелыми ожогами», - сообщил ночью министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В МЧС же сообщают о 13 погибших.

«Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей. 19 человек пострадали в результате ЧС», - сказал агентству ТАСС представитель министерства.

Удалось спасти 68 человек, свыше 360 были эвакуированы.

Минобороны утверждает, что Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет.

В новость в 09:21 внесены изменения: обновлена информация о погибших.