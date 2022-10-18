Более 100 тыс. сообщений о бытовом насилии поступило в полицию с начала года – МВД

С начала года в полицию поступило 100 тыс. сигналов о бытовом насилии, однако в 60% случаях правоохранительные органы не смогли принять меры, так как жертвы отказались от подачи заявлений. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

«Только в текущем году в полицию поступило 100 тыс. сигналов о бытовом насилии. Большинство из них приходятся на города Шымкент, Астана, Алматы, а также Карагандинскую, Павлодарскую и Костанайскую области. В то же время по 60% из них полиция не смогла принять меры, так как по приезду на место потерпевшие отказывались от подачи заявлений. А без этого, согласно действующему законодательству, полицейский не может привлечь домашних тиранов к ответственности», - заявил Ахметжанов.

Тем не менее с начала года в отношении дебоширов составлено 35 тыс. административных протоколов, по решению суда арестовано более 10 тыс. лиц, предупреждены 8,5 тыс. и оштрафованы 675. Для обеспечения безопасности потерпевших вынесено 67 тыс. защитных предписаний.