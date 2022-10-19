Уголовная ответственность за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение появится в Казахстане

В казахстанском законодательстве планируется уточнить определение понятия «пытки» и ввести определение «жестокое обращение». Речь идет о введении нового состава уголовного правонарушения в статью 146 – жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение, сообщил в среду в ходе презентации в мажилисе законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения» заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

«(В законопроекте вводится – В.) уточнение определения понятия “пытки”, а также введение определения “жестокое обращение”. В соответствии со статьей 17 Конституции никто не должен подвергаться жестокому или унижающему человеческоое достоинство обращению или наказанию. При этом данное понятие в действующем законодательстве не закреплено. Для приведения национального законодательство в соответствии с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания, в статью 146 УК РК вводится новый состав правонарушения – жестокое или унижающее человеческое достоинств обращение», - сообщил Кожаев.

По его словам, введение такого состава позволит разграничить случаи пыток от жестокого обращения и таким образом предотвратить существующие проблемы с квалификацией правонарушений, подпадающих под Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания.

«В силу введения уголовной ответственности за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение предполагается снижение таких фактов в лечебных, медико-социальных учреждениях и организациях, чьи служащие обладают распорядительными полномочиями в отношении подопечных лиц», - добавил замминистра.

Кроме того, поправками предусматривается в статье 75 УК РК предусмотреть норму, позволяющую суду применять отсрочку от отбывания наказания осужденным, имеющим тяжелое заболевание, при назначении лишения свободы. В данное время суд может вынести такое решение только тогда, когда осужденный уже находится в колонии.

«В случае принятия предполагаемой поправки, суды уже при назначении наказания будут иметь возможность применять отсрочку отбывания наказания при наличии у подсудимого тяжелого заболевания. Это даст возможность осужденному получить своевременное, квалифицированное лечение в гражданских медучреждениях», - считает Кожаев.

Также МВД предлагает дополнить ст. 471 УПК РК незамедлительным исполнением постановления суда об освобождении или замене более мягким видом наказания лица, имеющего тяжелое заболевание. Как пояснил Кожаев, на сегодняшний день материалы на осужденных больных с различными тяжелыми заболеваниями представляются в суд после заключения специальной медкомиссии департамента уголовно-исполнительной системы, что занимает определенное время. В результате с 2015 по 2022 год из 441 больных осужденных 75 скончались до принятия судами решения, еще 31 человек не дожил до вступления постановления суда в законную силу.

Еще один блок поправок направлен на обеспечение раздельного содержания ранее судимых от впервые осужденных лиц. Для этого МВД предлагает упразднить учреждения чрезвычайной безопасности. Таким образом, впервые осужденные к лишению свободы лица будут отбывать наказание в учреждениях средней безопасности, а ранее судимые – в учреждении максимальной безопасности, которые и появятся вместо учреждений чрезвычайной безопасности.

«Это предоставит возможность реализовать право более двум тысячам осужденным перевестись по месту жительства и поддерживать социально-полезные связи. Кроме того, из 30 тысяч осужденных в учреждениях средней безопасности будут содержатся 18 тысяч впервые осужденных к лишению свободы, а в учреждениях максимальной безопасности – около девяти тысяч ранее отбывавших лишение свободы, независимо от погашения судимости и видов преступлений. Данный подход позволит более эффективно применять меры воспитательного воздействия, направленные на формирование правопослушного поведения впервые осужденных, а также исключит доминирование отдельных категорий осужденных над остальными», - заявил Кожаев.

Также МВД предлагает продлить срок пребывания ребенка с матерью с трех до четырех лет. Но только в том случае, если в течение этого года мать должна выйти из мест лишения свободы в связи с завершением уголовного срока, условно-досрочного или заменой неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Дополнительно проработана норма, в соответствии с которой дошкольное образование в доме ребенка при колониях будет обеспечиваться местными исполнительными органами в области образования.

И последний блок поправок упрощает процесс и объем составления бумажных протоколов при следственных действиях, так как во время этого процесса проводят видеофиксацию.