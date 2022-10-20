По разным оценкам, запасы лития оцениваются от 50 до 100 тысяч тонн
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Привлечь инвестиции в разведку и разработку запасов лития поручил Токаев
ФОТО С САЙТА INFORM.KZ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу по привлечению инвестиций в разведку и добычу запасов лития, которые оцениваются от 50 тыс. до 100 тыс. тонн.

«Наши недра, по разным оценкам, хранят в себе от 50 до 100 тысяч тонн лития. Это большие запасы. Требуются серьезные инвестиции в разведку и разработку. Геологической службе следует активизировать работу в этом направлении», - сказал Токаев в ходе встречи с общественностью Жетысуской области.

Также он отметил, что регион имеет хорошую динамику роста промышленного сектора. С начала года здесь введены в строй 23 объекта. Особо он выделил модернизацию и запуск простаивающего несколько лет завода по производству высокомарочного кремния Kazsilicon и строительство завода по прямому восстановлению железа «Электромарганец».

«Оба предприятия важны для нашей страны. Они должны стать площадкой для развития и распространения передовых технологий в сфере металлургии. Кроме того, в области сформирован инвестиционный портфель до 2026 года, включающий 162 проекта с созданием свыше 7 тысяч рабочих мест», - сказал президент.

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