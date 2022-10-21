Посол в Австрии также назначен постпредом Казахстана при международных организациях в Вене
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Назначены послы Казахстана в Австрии, Швейцарии и Сингапуре
фото Жанары Каримовой

Указами главы государства назначены послы Казахстана в Австрии, Швейцарии и Сингапуре, сообщает сайт Акорды.

Так, Алибек Бакаев назначен послом Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянным представителем Казахстана при международных организациях в городе Вене. Он освобожден от должностей посла Казахстана в Швейцарии, посла РК в Лихтенштейне, Ватикане, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

На должность посла Казахстана в Швейцарии назначен Кайрат Саржанов.

Также назначен посол Казахстана в Сингапуре – им стал Аскар Куттыкадам. Ранее занимавший эту должность Аркен Арыстанов освобожден от нее. Помимо этого, он занимал должность посла Казахстана в Новой Зеландии и в Австралийском Союзе по совместительству.

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