Назначены послы Казахстана в Австрии, Швейцарии и Сингапуре

Так, Алибек Бакаев назначен послом Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянным представителем Казахстана при международных организациях в городе Вене. Он освобожден от должностей посла Казахстана в Швейцарии, посла РК в Лихтенштейне, Ватикане, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

На должность посла Казахстана в Швейцарии назначен Кайрат Саржанов.

Также назначен посол Казахстана в Сингапуре – им стал Аскар Куттыкадам. Ранее занимавший эту должность Аркен Арыстанов освобожден от нее. Помимо этого, он занимал должность посла Казахстана в Новой Зеландии и в Австралийском Союзе по совместительству.