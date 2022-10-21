Смаилов раскритиковал страны ЕАЭС за частые корректировки единых правил госзакупок

Национальный режим государственных закупок государств-членов Евразийского экономического союза и единые правила, предусматривающие общие требования к производству товаров на пространстве ЕАЭС, так и не смогли заработать в полное мере. Виной всему многочисленные барьеры и многочисленные изменения в правила, заявил в пятницу в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Не появились, по его словам, и единые формы паспорта транспортных средств, так как страны не смогли договориться по форме интеграции национальных систем.

«Отмечу следующие важные вопросы – это национальный режим госзакупок государств-членов, предусмотренных договором о ЕАЭС. Технические и технологические требования, местное содержание, даже географические ограничения – далеко не полный перечень барьеров, с которыми сталкиваются предприятия при попытках участвовать в госзакупках стран-партнеров», - заявил Смаилов.

Он напомнил, что в 2020 году приняты единые правила, предусматривающие общие требования к производству товаров. Однако меньше чем за два года эти правила менялись и дополнялись 10 раз.

«Это связано с тем, что на практике стороны устанавливают дополнительные требования. Думаю, что надо в целом скорректировать принципы функционирования национального режима в госзакупках. Как вариант, можно определить порог госзакупок, ниже которого не будет предоставляться национальный режим. Стороны легитимно смогут устанавливать преференции для национальных производителей, ниже обозначенного порога. Такая практика применяется в рамках ВТО», - подчеркнул премьер-министр Казахстана.

Кроме того, в 2014 году государствами-членами ЕАЭС принято соглашение о введении единых форм паспорта транспортного средства и организации систем электронных паспортов. Смаилов констатировал, что пока страны «так и не смогли договориться по форме интеграции национальных информационных систем и информационных систем администратора, а также четко определить их функционал».

«Решение вопроса осложняется различной трактовкой норм соглашения, что на деле приводит к барьерам в торговле», - уточнил он.

В этой связи, считает он, необходимо поручить Евразийской экономической комиссии взять на контроль данный вопрос.

Вызывает вопросы у Казахстана и техническое регулирование, что является «обязательным условием функционирования общего рынка ЕАЭС». Документы, регулирующие данную сферу, были приняты одними из первых. При этом из 52 действующих на сегодня техрегламентов, 35 были приняты до начала функционирования ЕАЭС.

«В связи с этим в некоторых случаях объективно необходима актуализация техрегламентов. Формируя единую базу техрегламентов, мы преследовали цель свободного обращения товаров, соответствующих требованиям безопасности. Вместе с тем имеются пробелы регулирования процесса выдачи сертификатов, что предоставляет возможность ввоза на основе фиктивных сертификатов», - подчеркнул Смаилов.

Он также напомнил, что по инициативе Казахстана принят план мероприятий, направленных на борьбу с серыми сертификатами, и попросил комиссию взять данный вопрос на контроль, провести работу по устранению пробелов и несоответствию технических регламентов.

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