Регистрация кандидатов в президенты завершилась в Казахстане

В Казахстане завершилась регистрация кандидатов в президенты, всего были зарегистрированы шесть человек. С 18:00 сегодняшнего дня начинается предвыборная агитация, которая продлится до 00:00 19 ноября.

«Центральной избирательной комиссией зарегистрированы шесть кандидатов в президенты. Из них две женщины, четверо - мужчины. Один государственный служитель, один представитель коммерческих структур, четыре представителя неправительственного сектора, в том числе один представитель политической партии. Таковы итоги этапа регистрации кандидатов в президенты», – сказал заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

Кандидатами в президенты Казахстана стали: действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, чью кандидатуру выдвинули партия Amanat, Народная партия Казахстана, демократическая партии «Ак жол», «Организация ветеранов», QAZAQSTAN TEAM, объединения депутатов маслихатов Казахстана, Совет генералов и Казахстанский союза спортсменов; Мейрам Кажыкен от Содружества профсоюзов «Аманат»; Жигули Дайрабаев, выдвинутый народно-демократической партией «Ауыл»; Каракат Абден от Национального альянса профессиональных социальных работников; Салтанат Турсынбекова от общественного объединения «Қазақ аналары-дәстүрге жол»; Нурлан Ауесбаев от Общенациональной социал-демократической партии.

Остальные шесть потенциальных кандидатов не смогли пройти этап регистрации. Четверо из них - Хайрулла Габжалилов, выдвинутый общественным объединением оралманов «Асар», Талгат Ергалиев от Союза строителей Казахстана, Фатима Бизакова от республиканского общественного объединения «Практическая Психология» и Нуржан Альтаев, выдвинутый РОО «Мұқалмас» не соответствуют требованиям законодательства. Жуматай Алиев, выдвинутый общественным объединением «Халық демографиясы», и Бакыт Жанабаев, которого выдвинуло общественное объединение «Казахстанская Лига Любителей Футбола», не смогли собрать нужное количество подписей в свою поддержку.