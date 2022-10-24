В Кыргызстане задержаны 15 политиков и активистов

Не менее 15 активистов, правозащитников и политиков задержаны накануне в Кыргызстане. Все они выступали против решения властей страны передать Кемпир-Абадское водохранилище Узбекистану, передает Kloop.

Среди задержанных бывшая член Конституционного суда и кандидат в президенты Клара Сооронкулова, правозащитница Рита Карасартова, бывшая член ЦИК Гульнара Джурабаева, бывший генпрокурор Азимбек Бекназаров, бывший глава госкомитета нацбезопасности Кенешбек Дуйшебаев и другие.

В домах нескольких политиков и активистов провели обыски.

МВД заявило, что подозревает задержанных в приготовлении к массовым беспорядкам.

«В ходе проведения специальных следственных действий добыты доказательства о причастности отдельных лиц к организации и подготовке к массовым беспорядкам, с последующим противозаконным захватом власти», — подчеркнули в министерстве.

Кемпир-Абадское водохранилище расположено на стыке Ошской и Джалалабадской областей Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана. В начале октября власти Кыргызстана заявили, что обменяются несколькими участками с Узбекистаном, а ему, в частности, передадут водохранилище. При этом у жителей Кыргызстана должен сохраниться прямой доступ к нему.

Против передачи тем не менее выступили местные жители и многие активисты в Кыргызстане.

Еще в марте этого года глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев, подписывая протокол с Узбекистаном по обмену территориями, утверждал, что Кемпир-Абадское соглашение передано не будет.