Снег прогнозируют синоптики в Казахстане

«С уходящим циклоном на севере 27 октября, на востоке 27-28 октября еще сохраняются осадки, на востоке сильные осадки (дождь, снег). В середине недели на западные регионы, затем на большую часть территории Казахстана будет смещаться Северо-западный антициклон, с чем ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха. С 28 октября запад страны будет под влиянием ложбины циклона: пройдут осадки (дождь, снег). 27 октября на юге, 27-28 октября на юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных систем пройдут осадки: в горных районах сильные осадки (дождь, мокрый снег). По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, севере и востоке – гололед и туман», - говорится в прогнозе.

На западе ночью ожидается повышение температуры до -2+8°С, днем понижение до +2+10°С; на северо-западе ночью -10+5°С, днем -5+5°С; на севере ночью понижение до -5-10°С, днем небольшое колебание от -3+5°С до 0-5°С; в центре ночью понижение температуры до -3-13°С, днем -5+10°С; на востоке понижение ночью до -3-12°С, днем до -6+2°С; на юге ночью -3+8°С, днем потеплеет до +7+15°С; на юго-востоке ночью понижение до -10+5°С, днем колебание от +2+15°С до -5+10°С.