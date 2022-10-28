Он считает, что Минздрав должен обращаться с иском к хорватской компании
Елжан Биртанов намерен обжаловать приговор

Тамара Вааль, Астана, Власть

Бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов частично удовлетворен приговором, но считает, что если Минздрав хочет получить более 1,3 млрд тенге за якобы неработающую платформу, то должен обращаться с иском к хорватской компании. Поэтому в этой части осужденный намерен обжаловать приговор, заявил Биртанов журналистам в пятницу.

«Я частично удовлетворен – тем, что признан невиновным по эпизоду с использованием борта санавиации. Что касается эпизода платформы – конечно, я не удовлетворен. Я себя считаю невиновным», - заявил бывший министр здравоохранения.

Елжан Биртанов подчеркнул, что по закону у него есть право обжаловать решение суда и подсудимые им обязательно воспользуются. «Будем дальше бороться, доказывать свою правоту», - подчеркнул он.

Экс-министр не удовлетворен приговором в части цифровой платформы, так как считает, что он и его защитники предоставили «достаточно доказательств о том, что версия обвинения ничем не доказывается, доказательств нет».

«Платформа вполне работоспособный продукт, должна будет использоваться – и этого никто не скрывает. Поэтому нам непонятен иск Минздрава – почему мы с Абишевым должны полтора миллиарда заплатить? Эти деньги поступили на счет хорватской компании. Если Минздрав считает, что их интересы ущемлены, я полагаю, что они должны взыскивать с хорватской компании. Полагаю, что и хорватская компания в стороне не останется, поскольку решение это спорное. (…)», - высказался Биртанов.

Он заверил, что после консультаций с адвокатами продолжит борьбу, чтобы доказать свою невиновность. Пока Биртанов продолжит работать в Астане – управляющим в медицинской компании. Но ущерб выплачивать не планирует.

«Пока никак не планирую (выплачивать – В.), это невозможно. Это нереальная сумма. Сами посчитайте, я бизнесом не обладаю, работаю по найму, посмотрим, это решение еще не же вступило в силу. Еще рано шкуру не убитого медведя делить, как говорится. Будем обжаловать», - заключил бывший глава Минздрава.

Напоминаем, что решением суда с Биртанова и Абишева должен быть взыскан в солидарном порядке в пользу министерства материальный ущерб в размере 1 млрд 350 млн 123 тыс. 129 тенге. Также госпошлина за удовлетворение гражданского иска - с каждого по 20 млн 251 тыс. 846 тенге в доход государства. Взыскан с осужденных и принудительный платеж в фонд компенсации потерпевших в размере 20 МРП, то есть с каждого по 55 тыс. 560 тенге.

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