Россия приостановила «зерновую сделку» с Украиной из-за атаки на ее флот в Севастополе

По версии России, озвученной сначала министерством обороны, а затем МИД, в субботу «украинские вооруженные силы под прикрытием гуманитарного коридора [...] нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе». Россия, подчеркивает BBC, незаконно аннексировала Севастополь в 2014 году.

При этом по версии российского МИД, атаку провели «украинские вооруженные силы, которыми руководили британские специалисты». Британская сторона уже опровергла свою причастность к происшествию.

Теперь Россия не может обеспечить безопасность морского коридора и поэтому в одностороннем порядке закрывает его, добавили в Москве. Через несколько часов после заявлений российских ведомств зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в Телеграме, что Россия официально уведомила генерального секретаря ООН о приостановке участия в сделке и «запросила на понедельник 31 октября заседание СБ ООН по этому сюжету».

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после заявления России обвинил ее в шантаже. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь призвал международное сообщество оказать давление на Россию, чтобы та вернулась к сделке. Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина ожидает реакцию Турции и ООН, которые являются подписантами «зернового соглашения».

22 июля Украина, Россия и Турция на переговорах в Стамбуле при посредничестве ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна.

Украина подписала отдельный договор с Турцией и ООН и несет обязательства перед ними. Россия подписала зеркальное соглашение с Турцией и ООН.

С тех пор, по данным ООН, из южных портов Украины с остановкой для проверки в Турции в разные страны мира, отправилось более 9 млн тонн продовольствия. "Зерновое соглашение" спасло от голода 100 млн человек, говорили в ООН.