На выборах президента Бразилии победил бывший лидер страны

Лидер бразильских «левых» и бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах в воскресенье действующего президента Бразилии Жаира Болсонару и в третий раз возглавил страну, сообщает Русская служба ВВС . Лула набрал во втором туре 50,85% голосов, Жаир Болсонару – 49,15%.

После оглашения итогов выборов, Лула заявил, что «готов принять на себя управление страной, которая оказалась в очень сложном положении».

«Но я верю, что с божьей помощью и с помощью людей мы сможем сделать так, чтобы наша страна снова смогла жить по демократическим правилам и в гармонии. Мы можем вернуть мир в семьи, примирить разные позиции и построить ту Бразилию, которая нам всем нужна», - отметил он.

77-летний Лула да Силва начал свою политическую карьеру в качестве лидера профсоюза металлистов в 1970-х и 1980-х годах и участвовал в организации массовых забастовок в условиях военной диктатуры. В 1980 году основал Рабочую партию, от которой впоследствии, в 2003 году, и победил на президентских выборах. Руководил страной с 2003-го по 2010 год. В 2018 году он был осужден по делу о коррупции и провел в тюрьме полтора года, но в 2021 обвинения с него сняли и позволили снова выдвинуться на президентских выборах. Лула обещал своим избирателям в случае очередной победы на выборах восстановить стабильность после четырех лет правления Болсонару, в частности, решить проблему голода и бездомности, повысить налоги для богатых, увеличить минимальную заработную плату и расширить социальные расходы, чтобы вытащить миллионы людей из нищеты. Также в его планах – сделать приоритетом экологию, пресечь незаконную добычу полезных ископаемых и запретить вырубку лесов Амазонки.

Однако теперь в Бразилии опасаются беспорядков, поскольку Жаир Болсонару пока не признал свое поражение, а еще до выборов готовил почву для того, чтобы оспорить результаты, назвав их сфальсифицированными, и устроить нечто вроде попытки переворота. По крайней мере, по данным опроса института изучения общественного мнения Datafolha, проведенного в июле, 37% бразильцев считают именно так, поскольку в администрации Болсонару и на других правительственных должностях много военачальников. Аналитики также считают, что он может призвать своих сторонников выйти на улицы и устроить беспорядки.

Еще до прихода к власти Жаир Болсонару критиковал избирательную систему Бразилии, а став президентом, не прекратил критику, считая очевидные закономерности в результатах голосования доказательствами мошенничества. На этих выборах Болсонару привлек к борьбе бразильских военных, заявив, что они обеспечат безопасность голосования.